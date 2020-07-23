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Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

В Пенсионный фонд России поступает все меньше денежных средств из-за снижения доходов россиян. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин в ходе встречи с президентов РФ Владимиром Путиным.В источнике
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URA.Ru

Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ru22 июля в 10:57
Царьград

Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьград22 июля в 12:35
БИЗНЕС Online

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Online22 июля в 12:24
ТАСС

ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

ТАССвчера в 20:40
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

РБК22 июля в 10:06
Невские Новости

Глава ПФР указал Путину на сокращение фонда оплаты труда

Невские Новости22 июля в 09:20
Вести.Ru

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ru22 июля в 08:20
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Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
Российская газетавчера в 04:02
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Путин рассказал постоянным членам Совбеза о разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тематику состоявшегося в четверг телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости08:39
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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Минск направил запросы о помощи по делу Белгазпромбанка в ряд стран

Белоруссия направила запросы о правовой помощи в рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, в РФ, США и ряд других стран, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
РИА Новости09:09
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Россиянам, которые придут на несогласованные акции протеста с детьми, грозит уголовное наказание

Появление на несанкционированных митингах с детьми попадает под статью о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, сообщил руководитель ГСУ Следственного Комитета по Москве Андрей Стрижов.
Эхо Москвы08:04
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СКР заявил о почти двукратном росте числа уклонистов от службы в армии

«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — цитирует агентство пресс-релиз ведомства.
BFM.ru07:55
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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