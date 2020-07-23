Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
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В Пенсионный фонд России поступает все меньше денежных средств из-за снижения доходов россиян. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин в ходе встречи с президентов РФ Владимиром Путиным.В источнике
Подробнее о событии
Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда
Царьград22 июля в 12:35
Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»
БИЗНЕС Online22 июля в 12:24