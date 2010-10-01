Экономика
РБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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с чего всё началось
По его словам, ведется очень серьезная работа по выплатам соцпособий на детей, индексированию выплат опекунам, а также выплатам членам семей десантников 6-й воздушно-десантной роты и участникам боевых действий – ополченцам Дагестана, сообщается на сайте Кремля.Взгляд.ру22 июля в 09:06
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Глава ПФР пообещал Путину выполнить все социальные обязательства в этом году
Взгляд.ру22 июля в 09:06
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Политика
В Кремле объяснили присвоение Рамзану Кадырову звания генерал-майора
По словам Пескова, присвоение звания главе Чечни никак не связано с американскими санкциями.
Говорит Москва 05:29
Космос
Китай впервые запустил аппарат для исследования Марса
В ночь на 20 июля с одного из космодромов Японии был запущен зонд Al Amal, разработанный инженерами из Объединенных Арабских Эмиратов.
Naked Science вчера в 04:25
Общество
Дегтярёв заявил о попытках раскачать ситуацию в Хабаровском крае извне
Кто-то [из иностранных граждан] остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки, появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели.
REGNUM 04:13
Политика
Бывший полпред президента в КС стал судьей Верховного суда
Фото: spbu.ru Совет Федерации назначил бывшего полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Михаила Кротова на должность судьи Верховного суда страны.
Legal.Report 03:33
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Экономика
Госдума выступила против налогового вычета для будущих пенсионеров
Председатель комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о введении отдельного налогового вычета для будущих пенсионеров.
ФедералПресс 04:52
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Экономика
Выдан первый в РФ заем за счет компенсационного фонда строительной СРО
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает саморегулируемым организациям в строительной сфере до 1 января выдавать своим членам займы за счет средств компенсационного фонда.
РИА Новости 02:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите.
Piter.tv 22 июля в 10:17
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
CT news вчера в 06:00
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по поводу противодействия Китаю.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Авто
«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели
Как сообщает пресс-служба российского автопроизводителя, «АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск длительностью три недели.
Avtovesti.com 03:52
Здоровье
Власти Хакасии готовятся к введению ряда послаблений
Федеральный Минздрав рекомендует мероприятия по диспансеризации, профосмотрам, подготовительные мероприятия по восстановлению нашей системы, начинать со следующей недели, - отметил на заседании и.о.министра здравоохранения Хакасии Александр Стреленко.
Шанс (г. Абакан) 02:57
Происшествия
Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена
Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.
REGNUM 04:07
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости вчера в 04:16
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили еще 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:45
Здоровье
Мэр свердловской Тавды заявил о скрытых больных COVID-19
Тавда, Свердловская область, 24 июля 2020, 08:46 — REGNUM В Тавде Свердловской области заболевших COVID-19 не 92, как официально говорят цифры, а гораздо больше.
REGNUM 01:46
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 12 тысяч
На 24 июля в Ростовской области число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 12 тысяч — коварный вирус выявлен у 12 020 человек.
Kursk.com 04:21
Политика
Денис Белозеров освобождён от должности зампреда правительства Якутии
Денис Георгиевич Белозеров освобождён от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), сообщает ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев освободил Дениса Белозерова от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе.
ИА ЯСИА 04:11
Политика
Памфилова заявила, что первый опрос ЦИК был удален по ошибке
Ранее радиостанция «Говорит Москва» писала, что Памфилова назвала данный опрос «глупостью» и поручила его удалить из всех соцсетей.
Росбалт вчера в 13:11
Наука
Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total
Оказалось, что мужчины возбуждались и при виде женщин, и при виде мужчин своего пола.
МонаВиста вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08