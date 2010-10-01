с чего всё началось

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Политика В Кремле объяснили присвоение Рамзану Кадырову звания генерал-майора По словам Пескова, присвоение звания главе Чечни никак не связано с американскими санкциями.

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Политика Бывший полпред президента в КС стал судьей Верховного суда Фото: spbu.ru Совет Федерации назначил бывшего полномочного представителя президента РФ в Конституционном суде Михаила Кротова на должность судьи Верховного суда страны.

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Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг. 21

Экономика Госдума выступила против налогового вычета для будущих пенсионеров Председатель комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о введении отдельного налогового вычета для будущих пенсионеров.

Экономика Выдан первый в РФ заем за счет компенсационного фонда строительной СРО В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает саморегулируемым организациям в строительной сфере до 1 января выдавать своим членам займы за счет средств компенсационного фонда.

Космос Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите. 4

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Здоровье Власти Хакасии готовятся к введению ряда послаблений Федеральный Минздрав рекомендует мероприятия по диспансеризации, профосмотрам, подготовительные мероприятия по восстановлению нашей системы, начинать со следующей недели, - отметил на заседании и.о.министра здравоохранения Хакасии Александр Стреленко.

Происшествия Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.

Здоровье Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 12 тысяч На 24 июля в Ростовской области число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 12 тысяч — коварный вирус выявлен у 12 020 человек. 1,6K

Политика Денис Белозеров освобождён от должности зампреда правительства Якутии Денис Георгиевич Белозеров освобождён от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), сообщает ЯСИА Глава Якутии Айсен Николаев освободил Дениса Белозерова от должности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) по собственной инициативе.