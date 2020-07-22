Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьградвчера в 12:35
The Moscow Post

В ПФР рассказали о доходах

The Moscow Postвчера в 08:59
URA.Ru

Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ruвчера в 10:57
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

РБКвчера в 10:06
Невские Новости

Глава ПФР указал Путину на сокращение фонда оплаты труда

Невские Новостивчера в 09:20
БИЗНЕС Online

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:24
Вести.Ru

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ruвчера в 08:20

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
1,6K

Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русскомвчера в 12:00
54

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК20:13

В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения

Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидорвчера в 03:40
1

183 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 183 человек выявлено инфицирование коронавирусом, 311 пациентов — выздоровели, ещё четыре носителя коронавируса скончались, в том числе два от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 02:33
785