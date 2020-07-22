Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
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Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.В источнике
Подробнее о событии
Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда
Царьградвчера в 12:35
Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:24