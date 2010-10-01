Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова. 22

Авто Новый Hyundai Tucson получит салон с сенсорной панелью Автомобиль получит полностью переработанную цифровую приборную панель и переднюю панель, где посередине появится новый сенсорный экран новой мультимедийной системы, выполненный в стиле экранов Tesla. 1

Происшествия СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, он же "Швед", — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко. 86

Политика Украина вычеркнула из минских документов пункт о недопущении диверсий и наступления на Донбассе ОП блокирует прекращение огня на Донбассе. Представители Украины блокируют в Минске предложения по прекращению огня.

Футбол ЦСКА победил «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России Московский ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче 30-го тура чемпионата России по футболу и занял четвертое место по итогам турнира.

Футбол Шамиль Газизов: Не исключаю, что игроки «Спартака» окажутся в «Химках» Наши игроки не только в одном клубе могут быть. Не исключаю возможности, что наши игроки там могут оказаться.

Политика В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ. 210

Общество Особое мнение: Дмитрий Гордон Дмитрий Гордон был гостем программы "Особое мнение". После 19 часов в программе "Особое мнение" уже Кирилл Рогов, политолог.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 187

Политика Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 10

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Футбол «Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена Сообщается, что «синие» готовы отдать вратаря команды Кепу Аррисабалагу с доплатой в обмен на тер Штегена.

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 106

Общество Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. 268

Футбол Николич рассказал, чем недоволен в «Локомотиве» Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в 30-м туре над «Уралом» (1:0).

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 196