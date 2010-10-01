с чего всё началось

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Общество Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности главы департамента образования и науки Исаака Калины - документ размещен на официальном сайте мэрии. 93

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

Финансы Банки в России сделают людей финансово грамотными Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку. 176

Политика Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа. 342

Общество Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу Ханты-Мансийский автономный округ последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за COVID-19, следует из сообщения окружного оперативного штаба. 9

Политика В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований. 119

Футбол Форвард «Оренбурга» встал на одно колено во время празднования гола Нападающий "Оренбурга" Джоэль Фамейе встал на одно колено во время празднования гола в матче 30-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 181

Политика Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала. 3

Энергетика Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Общество Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 15 млн.

Происшествия Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля «По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда. 47

Политика Путин обсудил с премьером Греции ситуацию с собором Святой Софии "В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, ситуация в Восточном Средиземноморье и регионе в целом, а также вопрос превращения собора Святой Софии в мечеть, что является вызовом для всего православного мира", – говорится в сообщении.

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 8

Происшествия Суд освободил двух фигурантов дела об избиениях в ярославской колонии Суд в Ярославле освободил из-под стражи Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко — фигурантов дела об избиениях заключенных в местной колонии № 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. 3

Общество Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз. 180

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 41