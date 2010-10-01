Экономика

РБКРБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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с чего всё началось
По его словам, ведется очень серьезная работа по выплатам соцпособий на детей, индексированию выплат опекунам, а также выплатам членам семей десантников 6-й воздушно-десантной роты и участникам боевых действий – ополченцам Дагестана, сообщается на сайте
 Кремля.
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Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

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