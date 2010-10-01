Экономика

РБКРБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьград12:35

В ПФР рассказали о доходах

The Moscow Post08:59

Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ru10:57

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

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Глава ПФР указал Путину на сокращение фонда оплаты труда

Невские Новости09:20

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Online12:24

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ru08:20
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Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой

Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
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Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
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Общество

ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Коммерсантъ 15:00
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Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Известия 08:42
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
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Общество

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
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Происшествия

В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
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Музыка

Группа The Rolling Stones выпустила неизданную песню 1974 года

Известия 11:37
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян призвала общество проявить сочувствие к Канье Уэсту

Ким Кардашьян призвала публику проявить сочувствие к ее мужу Канье Уэсту.
Газета.Ru 14:53
Культура

«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix

По данным стримингового гиганта Netflix, «Ведьмак», «Король тигров» и «Бумажный дом» попали в тройку лидеров из списка самых популярных сериалов.
ToDay News Ufa 13:59
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Общество

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
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Происшествия

В московском метро под колесами поезда погиб пассажир

Вести.Ru 14:29
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Общество

Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний

Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
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Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Авторадио 11:18
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
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Футбол

«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
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Происшествия

СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:02
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
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Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Армия и оружие

В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
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Финансы

Банки в России сделают людей финансово грамотными

Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
REGNUM 08:32
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Политика

Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
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PlayStation 5 и Xbox Series X выйдут осенью 2020 года

Live24 14:56
Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
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