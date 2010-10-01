Экономика
РБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Давид Манукян опроверг слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Вокруг ТВ 20 июля в 22:29
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Общество
ВОЗ: вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года
«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года»,— сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Коммерсантъ 15:00
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов
Российское посольство в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с действиями американской полиции в отношении съёмочной группы Первого канала.
RT на русском 13:30
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:48
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян призвала общество проявить сочувствие к Канье Уэсту
Ким Кардашьян призвала публику проявить сочувствие к ее мужу Канье Уэсту.
Газета.Ru 14:53
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
По данным стримингового гиганта Netflix, «Ведьмак», «Король тигров» и «Бумажный дом» попали в тройку лидеров из списка самых популярных сериалов.
ToDay News Ufa 13:59
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Общество
Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний
Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Захарченко
Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняли в убийстве бывшего лидера ДНР Александра Захарченко, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 14:02
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Финансы
Банки в России сделают людей финансово грамотными
Эксперт, наряду с другими аналитиками, ожидает, что 24 июля Центробанк РФ вновь снизит в России ключевую ставку.
REGNUM 08:32
Политика
Мишустин впервые выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом об итогах работы кабинета министров.
Коммерсантъ 03:58
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки.
Коммерсантъ 13:48
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25