Экономика

РБКРБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьград12:35

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

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Глава ПФР указал Путину на сокращение фонда оплаты труда

Невские Новости09:20

В ПФР рассказали о доходах

The Moscow Post08:59

Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ru10:57
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
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Тарасова рассказала о дистанционных тренировках Медведевой с Орсером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о дистанционных тренировках двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Газета.Ru 16:35
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Политика

Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета 15:31
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Культура

«Мне писали — ну почему они такие страшные?» Как «нестандартные модели» из России стали лицами Gucci и Balenciaga

Российское модельное агентство Lumpen для людей с нестандартной внешностью давно покорило Европу.
Дождь 16:21
Путешествия

Из-за пандемии отели в Греции снизили цены на отдых до 40%

В условиях пандемии греческие системы вводят скидки и разрабатывают системы бонусов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Kathimerini.Сейчас забронировать номер стоит на 25% дешевле, а некоторые гостиницы делают куда большие скидки – до 40%.
UfaTime.ru 13:33
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
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Экономика

«Ленту» перерегистрируют с кипрского офшора в Россию

Акционеры Lenta Ltd на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции с Кипра на Россию.
Коммерсантъ 13:55
Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Новые автомобили 14:20
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
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Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге

СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
Центр 71 05:55
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Космос

Первые в мире: Томский политех запустит с МКС рой спутников

Портал Поиск 08:04
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Экономика

Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза

Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:53
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Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
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Происшествия

СБУ задержала возможного участника убийства Александра Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника ведомства Андрея Байдалу, который, по данным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) причастен к убийству главы республики Александра Захарченко.
Известия 15:49
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Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Известия 06:27
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

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Общество

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском вчера в 04:50
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Ридус 15:49
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Происшествия

Мужчина упал под поезд на станции метро «Красные ворота» в Москве

Газета.Ru 16:01
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