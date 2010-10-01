Экономика
РБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Фигурное катание
Тарасова рассказала о дистанционных тренировках Медведевой с Орсером
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о дистанционных тренировках двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Газета.Ru 16:35
Политика
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета 15:31
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском 13:49
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Культура
«Мне писали — ну почему они такие страшные?» Как «нестандартные модели» из России стали лицами Gucci и Balenciaga
Российское модельное агентство Lumpen для людей с нестандартной внешностью давно покорило Европу.
Дождь 16:21
Путешествия
Из-за пандемии отели в Греции снизили цены на отдых до 40%
В условиях пандемии греческие системы вводят скидки и разрабатывают системы бонусов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Kathimerini.Сейчас забронировать номер стоит на 25% дешевле, а некоторые гостиницы делают куда большие скидки – до 40%.
UfaTime.ru 13:33
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
Экономика
«Ленту» перерегистрируют с кипрского офшора в Россию
Акционеры Lenta Ltd на внеочередном собрании одобрили смену юрисдикции с Кипра на Россию.
Коммерсантъ 13:55
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили 14:20
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге
СУ СКР по Тульской области возбудило уголовное дело в связи с проверкой переполненного морга в Туле.
Центр 71 05:55
Космос
Первые в мире: Томский политех запустит с МКС рой спутников
Портал Поиск 08:04
Экономика
Великобритания поплатилась за выход из Евросоюза
Инвесторы делают ставку на евро и отворачиваются от Великобритании на фоне неопределенности, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:53
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Происшествия
СБУ задержала возможного участника убийства Александра Захарченко
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника ведомства Андрея Байдалу, который, по данным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) причастен к убийству главы республики Александра Захарченко.
Известия 15:49
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
В сообщении сказано, что в ходе обыска на конспиративной квартире боевиков в Нальчике сотрудниками ФСБ и МВД были найдены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, «а также средства связи, содержащие переписку с боевиками МТО с обсуждением планируемого теракта».
Коммерсантъ 10:31
Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском вчера в 04:50
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39