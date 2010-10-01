Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Общество В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости». 1,6K

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Политика США закрывают свое консульство в китайском Ухане Вашингтон, 22 июля 2020, 18:23 — REGNUM Власти США приняли решение не возобновлять работу своего консульства в китайском городе Ухань и закрыть его совсем. 96

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Космос Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).

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