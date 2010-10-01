Коронавирус
РБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Футбол
Стала известна зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом»
Metaratings 11:18
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Вести.Ru 10:07
Политика
США закрывают свое консульство в китайском Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 18:23 — REGNUM Власти США приняли решение не возобновлять работу своего консульства в китайском городе Ухань и закрыть его совсем.
REGNUM 11:23
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили самолёты НАТО над Балтийским и Чёрным морями
«22 июля радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолётов Р-8А Poseidon и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Чёрного моря, а также разведывательного самолёта Р-3С Orion Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря», — сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русском 09:04
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 06:27
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Общество
Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение оппозиционеру Алексею Навальному по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщил адвокат Вадим Кобзев.
Коммерсантъ 11:29
Фигурное катание
Тренер Тарасова помогает Медведевой с короткой программой в Москве
В работе над короткой программой в столице фигуристке Евгении Медведевой помогает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
News.ru 06:26
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
Здоровье
В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января.
Lenta.ru 08:55
Происшествия
Рассмотрение дел старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля
Рассмотрение дел в отношении двух старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля.
Газета.Ru 11:33
Здоровье
Кардиолог Зубаилова назвала пять главных симптомов больного сердца
Врач назвала пять главных симптомов больного сердца. Один из них – одышка, возникающая при физической нагрузке.
MedikForum.ru 07:56
Общество
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
РИА Новости 11:39
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:47
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства.
РБК 09:53
Армия и оружие
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ России
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России.
Военное дело вчера в 05:28
Общество
Минниханов подписал закон о расширении Казани
Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани за счет шести участков Лаишевского района.
Казанские ведомости 09:25
Происшествия
Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова
Экс-начальник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру России возобновить расследование в отношении репортера.
РИА Новости 11:47
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49