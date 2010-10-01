Экономика

РБКРБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

ТАССвчера в 20:40

Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьградвчера в 12:35

Топилин: ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

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URA.Ruвчера в 10:57

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

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Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:24

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ruвчера в 08:20
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Происшествия

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
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Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Происшествия

Собчак просит возбудить дело о насилии в Среднеуральском монастыре

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Происшествия

Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу

Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
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Общество

Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
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Вышел трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
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Политика

Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность.
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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Здоровье

Глава омского минздрава рапортует о снижении смертности в регионе

23 июля в областном Доме журналистов состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с коронавирусом в омском регионе.
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Накануне Хабиб впервые после смерти отца опубликовал пост в инстаграм . Абдулманап Нурмагомедов (на фото слева) ушёл из жизни 3 июля.
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»

«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 10:03
Общество

Минздрав анонсировал вакцинирование 1600 россиян от коронавируса

На третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев.
Lenta.ru 09:35
Общество

Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре

Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
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Политика

Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.
RT на русском 10:31
Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта «ППК-20»

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова - говорится в пресс-релизе.
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Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Создание вакцины началось в феврале. Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели.
Piter.tv 06:29
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Экономика

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя

Отказ Швеции от карантина в период пандемии коронавируса ради спасения экономики не принёс стране пользы, констатировали экономисты.
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Армия и оружие

Меркель предотвратила вооруженный конфликт между Турцией и Грецией

Греция, Кипр и Турция уже достаточно давно ведут спор из-за богатых природным газом вод Восточного Средиземноморья, но на этот раз обострение произошло из-за намерения турецкого исследовательского судна Oruc Reis начать сейсмическую разведку в районе Кастелоризо.
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Футбол

«Бирмингем» вывел из обращения номер семнадцатилетнего футболиста

Семнадцатилетний Джуд Беллингем провёл за «Бирмингем» всего один сезон, забил лишь четыре гола и сделал три передачи.
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Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте

Ученые из Сингапура и Австралии создали дрон, вес которого всего 26 грамм. Робот может летать подобно ласточке или другим мелким птицам.
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» и транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур.
РБК 10:52
Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
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Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

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Газета.Ru 10:51
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