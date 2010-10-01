Экономика
РБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда
Царьградвчера в 12:35
Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»
БИЗНЕС Onlineвчера в 12:24
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Происшествия
Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
Газета.Ru 10:47
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Происшествия
Собчак просит возбудить дело о насилии в Среднеуральском монастыре
Уральский меридиан 09:49
Происшествия
Захвативший заложника в Полтаве освободил его и скрылся в лесу
Мужчина, взявший в заложники полицейского и угрожавший взорвать гранату, освободил его и скрылся в лесу.
ТАСС 09:39
Общество
Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах.
REGNUM 10:15
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В Сети появился трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики», который обещает стать первой крупной российской премьерой после возобновления работы кинотеатров, которые были закрыты на карантин в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 08:00
Политика
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он был запечатлен на фото, опубликованном в соцсетях, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Политика
Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений
9 июля вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность.
Lenta.ru 10:51
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Здоровье
Глава омского минздрава рапортует о снижении смертности в регионе
23 июля в областном Доме журналистов состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации с коронавирусом в омском регионе.
Коммерческие Вести 09:45
Единоборства
Бекхэм поддержал Хабиба Нурмагомедова после смерти отца
Накануне Хабиб впервые после смерти отца опубликовал пост в инстаграм . Абдулманап Нурмагомедов (на фото слева) ушёл из жизни 3 июля.
Sport.ru 08:30
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Общество
В Госдуму внесён законопроект о продлении «дачной амнистии»
«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на пять лет — до 1 марта 2026 года», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 10:03
Общество
Минздрав анонсировал вакцинирование 1600 россиян от коронавируса
На третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев.
Lenta.ru 09:35
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Политика
Захарова назвала вбросом обвинения в попытке взлома разработок вакцины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса.
RT на русском 10:31
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Армия и оружие
Завершены госиспытания нового пистолета-пулемёта «ППК-20»
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование "9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20" для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова - говорится в пресс-релизе.
Военное обозрение вчера в 06:37
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Создание вакцины началось в феврале. Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели.
Piter.tv 06:29
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя
Отказ Швеции от карантина в период пандемии коронавируса ради спасения экономики не принёс стране пользы, констатировали экономисты.
News.ru 10:55
Армия и оружие
Меркель предотвратила вооруженный конфликт между Турцией и Грецией
Греция, Кипр и Турция уже достаточно давно ведут спор из-за богатых природным газом вод Восточного Средиземноморья, но на этот раз обострение произошло из-за намерения турецкого исследовательского судна Oruc Reis начать сейсмическую разведку в районе Кастелоризо.
ИнфоБалтика 10:29
Футбол
«Бирмингем» вывел из обращения номер семнадцатилетнего футболиста
Семнадцатилетний Джуд Беллингем провёл за «Бирмингем» всего один сезон, забил лишь четыре гола и сделал три передачи.
Евро-футбол.ру 10:50
Наука
Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте
Ученые из Сингапура и Австралии создали дрон, вес которого всего 26 грамм. Робот может летать подобно ласточке или другим мелким птицам.
Замана 08:21
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала к МКС с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» и транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» успешно стартовала к МКС с космодрома Байконур.
РБК 10:52
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ 21 июля в 03:25
Общество
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Футбол
Джикия склоняет Кварацхелию к переходу в «Спартак»
Защитник сборной России Георгий Джикия склоняет грузинского полузащитника казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелию к переходу в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:51