Экономика
РБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда
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Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»
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Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
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