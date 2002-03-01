Экономика
РБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда
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Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»
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Участники рынка АПК хотят договориться о правилах перевозок Крупные игроки агропромышленного рынка разработали меморандум по противодействию перевозке сельхозпродукции автотранспортом с перегрузом, которая дает возможность недобросовестным компаниям экономить на логистике, мешает конкуренции и тормозит развитие рынка.
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