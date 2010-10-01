Экономика

РБКРБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

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Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

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Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обвинил Россию в невозможности достичь прогресса в отношениях.
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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

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Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
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Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

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Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ

Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
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СБУ задержала предполагаемого участника убийства Александра Захарченко

На Украине сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) задержали возможного участника убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
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Армия и оружие

Минобороны Армении заявило об отбитой атаке спецназа Азербайджана

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Общество

Супер-известный дизайнер летит в Якутск

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев летит в Якутск.
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Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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Происшествия

В Бурятии число умерших от коронавируса достигло 39

К утру 23 июля в Бурятии зарегистрировано 3824 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом – его выявили ещё у 38 человек (3786+38).
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Общество

Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер планирует сделать ношение масок в столице США обязательным.
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Авто

Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть отца

Российский (Дагестанский) чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в соцсети Инстаграм прокомментировал смерть своего отца.
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Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста

Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже».
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
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Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края

Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
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Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
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Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Официальный Минск до сих пор требует от Москвы выплатить «компенсацию» за суверенное право России проводить самостоятельную политику, принимать законы и устанавливать налоги — в том числе в нефтяной отрасли.
REGNUM вчера в 10:30
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