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РБК
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.В источнике
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URA.Ru

Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ruвчера в 10:57
Царьград

Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьградвчера в 12:35
БИЗНЕС Online

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:24
ТАСС

ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

ТАСС20:40
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

РБКвчера в 10:06
МИР 24

Топилин: ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

МИР 24вчера в 08:52
Вести.Ru

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ruвчера в 08:20
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Мини-батарею iPhone 12 Pro показали на живом фото

Смартфоны iPhone 12 Max и 12 Pro получат 6,1-дюймовый экран и батарею на 2,775 тыс. мА•ч. Вместе с тем iPhone 12 Pro Max обеспечат 6,7-дюймовым дисплеем и аккумулятором, обладающим ёмкостью 3,687 тыс. мА•ч. Компактный представитель новой линейки получит экран диагональю 5,4 дюйма и батарею ёмкостью 2,227 тыс. мА•ч.
Актуальные Новости09:19
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Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk11:24
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