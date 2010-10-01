Экономика

РБКРБКГлава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ruвчера в 10:57

Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьградвчера в 12:35

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:24

ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

ТАССвчера в 20:40

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

РБКвчера в 10:06

Топилин: ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

МИР 24вчера в 08:52

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ruвчера в 08:20
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Общество

Сенатор Совета Федерации собирается в Хабаровск

Сенатор Совета Федерации Елена Грешнякова собирается в Хабаровск. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
КП - Хабаровск вчера в 21:58
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Российский боец, абсолютный чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Русская Планета вчера в 23:32
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Музыка

The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года

РБК вчера в 18:41
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Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Новые автомобили вчера в 14:20
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Общество

Диетолог назвала главную ошибку при борьбе с жиром на животе

Газета Кемерова вчера в 23:11
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Общество

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
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Футбол

РФС отстранил защитника «Спартака» Ещенко от трех матчей Кубка России

Футболиста Андрея Ещенко лишили возможности участвовать в трех матчах Кубка России и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
iReactor 21 июля в 20:21
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Армия и оружие

В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500

Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТНААD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 "Прометей" подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 18:43
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия вчера в 08:06
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Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
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Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
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Футбол

Смолов вернется в «Локомотив» 28 июля. «Сельта» не стала выкупать его

Sports.ru 21 июля в 10:25
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Общество

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами

Законопроект о штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов за опасное лавирование между рядами и параллельное движение по одной полосе разработан в Госдуме.
Российская газета вчера в 23:03
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Общество

В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Люди начнут получать вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости вчера в 22:26
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Общество

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

"Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
РИА Новости вчера в 20:20
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Общество

Особое мнение: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон был гостем программы "Особое мнение". После 19 часов в программе "Особое мнение" уже Кирилл Рогов, политолог.
Эхо Москвы вчера в 13:29
Киберспорт

Игра Final Fantasy XIV преодолела отметку в 20 млн зарегистрированных пользователей

Goroday.ru вчера в 17:31
Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
Общество

За сутки в Кемерове и Новокузнецке умерли пациенты с коронавирусом

На утро 22 июля в Кемеровской области умерли ещё два пациента, у которых ранее выявили новую коронавирусную инфекцию.
Газета Кемерова вчера в 00:10
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Экономика

Капиталы миллиардеров удивили лидера КПРФ

Лидер КПРФ комментировал с трибуны доклад Мишустина и неожиданно заговорил о состояниях самых богатых людей страны.
Коммерсантъ FM вчера в 10:33
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Единоборства

Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат вчера в 08:02
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru вчера в 14:22
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей к 2030 году.
RT на русском 21 июля в 04:50
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

РБК вчера в 02:34
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