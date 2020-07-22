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РБК
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

ТАСС20:40
Невские Новости

Глава ПФР указал Путину на сокращение фонда оплаты труда

Невские Новостивчера в 09:20
БИЗНЕС Online

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:24
URA.Ru

Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ruвчера в 10:57
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

РБКвчера в 10:06
Царьград

Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьградвчера в 12:35
Вести.Ru

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ruвчера в 08:20
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Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Запрет на импорт топлива в Россию, введенный со 2 июня до 1 октября этого года был вызван снижением спроса и падением цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на мировом рынке из-за пандемии COVID-19.
Российская газетавчера в 12:09
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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ruвчера в 14:47
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Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Генеральный директор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отмечает, что подобные нововведения повлекут за собой повышение затрат на содержание машин, одновременно с тем, рынок продажи подержанных запчастей заметно сократится.
Новые автомобили21 июля в 13:51
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Нижняя палата Конгресса США одобрила демонтаж ряда статуй из Капитолия

Вашингтон, 23 июля 2020, 03:33 — REGNUM Законопроект, который предполагает демонтаж статуй деятелей Конфедерации из здания Капитолия, одобрен палатой представителей Конгресса США, 22 июля передает телеканал CNN.
REGNUM20:33
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