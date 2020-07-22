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РБК
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.В источнике
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ТАСС

ПФР зафиксировал снижение доходов в связи с сокращением фонда оплаты труда

ТАСС20:40
Царьград

Зарплаты граждан падают! Глава ПФР пожаловался Путину на сокращение доходов фонда

Царьградвчера в 12:35
URA.Ru

Путину доложили о снижении доходов россиян

URA.Ruвчера в 10:57
БИЗНЕС Online

Топилин доложил Путину о падении доходов россиян: «Фонд зарплаты немножечко уменьшился»

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:24
РБК

Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

РБКвчера в 10:06
МИР 24

Топилин: ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

МИР 24вчера в 08:52
Вести.Ru

Глава ПФР заверил Путина в выполнении всех обязательств

Вести.Ruвчера в 08:20

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru15:07
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Зеленский вместе с президентом Швейцарии направились в Донбасс

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области (официальное название ЛДНР в официальных документах Киева — прим.ред.)», — значится в сообщении чиновников.
ИА Новороссия07:00
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русском14:04
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«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru21 июля в 07:29
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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова - в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости14:54
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Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском14:57
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«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» отреагировала на высказывания руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о работе арбитров в матче полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
RT на русском15:17

Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru14:38
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