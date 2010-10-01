с чего всё началось

Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств. Об этом сообщил глава ПФР Максим Топилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Здоровье Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 12 тысяч На 24 июля в Ростовской области число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 12 тысяч — коварный вирус выявлен у 12 020 человек. 1,6K

Политика ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. 484

Политика В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.

Происшествия Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева. 89

Политика Кремль не допустит раскачивания извне ситуации с акциями в Хабаровске Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 368

Космос Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос Киностудия Universal ведет переговоры о финансировании нового фильма с участием Тома Круза, часть съемок которого планируется провести на орбите Земли.

Политика МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». 30

Наука Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность Американские специалисты разработали протокол «прицельной инкубации снов», который позволяет не только фиксировать данные сна, но и задавать ему определенную тематику. 13

Общество В России назревает потребительский кризис Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. 259

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 45

Кино Из-за COVID-19 отложены премьеры сиквелов «Тихого места» и «Топ Гана» Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 "Довод", новый фильм Кристофера Нолана после ряда переносов даты премьеры ее лишился вовсе, как и "Мулан" - игровой ремейк мультфильма от Disney.

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 573

Политика Не допущенный на выборы соперник Лукашенко уехал в Москву Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого Центральная избирательная комиссия страны не допустила к участию в президентских выборах, уехал в Москву.

Футбол Москалев назначен главным арбитром на финал Кубка России Как сообщает РФС, главным судьей будет Владимир Москалёв. Его ассистентами назначены Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев.

Авто Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet Судя по свежему изображению новый кросс будет схож с концепт-каром Kia Sonet, представленным в прошлом году в Дели. 23

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 636