Экономика
REGNUMГлава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году
Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24». Прогнозируемая инфляция в 2019 году составляет 3,8%, однако фактически она будет меньше.
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Происшествия
СМИ сообщают о стрельбе около здания ФСБ на Лубянке
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Футбол
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного
В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Происшествия
Соседи рассказали о предполагаемом стрелке с Лубянки
Соседки Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказали о нем. Соответствующие видео опубликовали Telegram-канал LIFE SHOT и Kotsnews.
Общество
Президенту рассказали о трущобах для ветеранов в Сочи
О трущобах для ветеранов в Сочи рассказал президенту РФ Владимиру Путину участник пресс-конференции 19 декабря.
Происшествия
В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Общество
В Сети оценили «русский Tesla Cybertruck»
Пользователи Сети оценили «копию» нового пикапа Cybertruck компании Tesla, созданную российскими блогерами из автомобиля ВАЗ-2109.
Происшествия
Глава пресс-службы администрации Ростова задержана правоохранителями
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
В Челябинске над метеоритом самостоятельно поднялся купол
Челябинский метеорит упал 15 февраля 2013 года. Мощность взрыва небесного тела при входе в атмосферу Земли составила 500 килотонн.
Хоккей
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Тампу»
В составе «Далласа» российский нападающий Александр Радулов забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Общество
В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
Единоборства
Лебедев назвал сильные стороны своего соперника Мчуну
Российский боксёр Денис Лебедев поделился мнением о ближайшем сопернике Табисо Мчуну из ЮАР.
Технологии
Россияне нашли способ обойти запрет на анонимность в интернете
Онлайн-ресурсы пытаются всеми силами бороться с данной проблемой, однако список номеров, которые сдаются в аренду, быстро обновляется.
Культура
Опубликован рейтинг самых популярных актеров России
Происшествия
Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара
Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Происшествия
В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы
Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело против двух 17-летних девушек, которые обвиняются в том, что с особой жестокостью и без серьезного мотива убили свою ровесницу, сообщается на сайте СК.
Армия и оружие
Наступление Хафтара на Триполи не принесло результатов, заявил Деньгов
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце
Футбол
УЕФА назвал сумму призовых, выплаченных российским клубам
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал суммы призовых, которые получили российские клубы за участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Футбол
Стала известна зарплата Слуцкого в «Рубине»
Стали известны условия 5-летнего контракта нового главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).