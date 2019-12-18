с чего всё началось

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24». Прогнозируемая инфляция в 2019 году составляет 3,8%, однако фактически она будет меньше.

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Политика Миллер и Новак принимают участие в консультациях по газу в Берлине Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер принимают участие в трехсторонних консультациях по газу в Берлине, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.