Экономика

REGNUMREGNUMГлава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24». Прогнозируемая инфляция в 2019 году составляет 3,8%, однако фактически она будет меньше.
Читать в источнике
Комментировать205

Подробнее о событии

В Совфеде объяснили слова главы ПФР о росте пенсий

Национальная служба новостейвчера в 05:21

Глава ПФР назвал средний размер пенсии в 2022 году

Rambler News Service18 декабря в 09:51

Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

URA.Ru18 декабря в 13:08

Россиянам пообещали рост пенсий

Lenta.ru18 декабря в 12:17

Власти ожидают реальный рост пенсий в этом году на 3%

Говорит Москва18 декабря в 10:05

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Газета.Ru18 декабря в 14:53

ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

ТАСС18 декабря в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 11:20
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
REGNUM 00:33
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости вчера в 06:33
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Ведомости вчера в 17:14
Происшествия

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказала о нем в интервью Telegram-каналу Baza.
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Политика

Путин раскритиковал решение Ленина по передаче земель Украине

Владимир Путин назвал странным решение Владимира Ленина передать русские территории Украинской Советской Социалистической Республике.
Деловое.ТВ вчера в 12:36
Кино

Объявлен лучший сериал года

Lenta.ru 01:38
Гаджеты

Названа российская цена самого дорогого компьютера Apple

Компьютер Mac Pro появился в российской продаже. Стоимость самого дорогого варианта девайса Apple составит больше четырех миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:54
Политика

В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу

Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».
REGNUM 01:01
Общество

В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck

Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
REGNUM 00:14
Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта со Слуцким

Сборную России Слуцкий возглавлял с 2015 по 2016 год. «Рубин» 16 декабря объявил об отставке Романа Шаронова.
Sportbox.RU вчера в 09:35
Фигурное катание

Траньков привёл пример США в вопросе об учреждении комитета по этике

RT на русском вчера в 02:49
Экономика

Бюджета Украины не хватило на декабрь

Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
REGNUM вчера в 03:11
Наука

Ртутное загрязнение воздуха подготовило вымирание динозавров

Naked Science 17 декабря в 02:03
Политика

В ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с РФ

В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
REGNUM 00:56
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Авто

В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
CarsWeek.ru 01:38
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН вчера в 09:59
Общество

Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Lenta.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 18 декабря в 12:06
Культура

Опубликован рейтинг самых популярных актеров России

Экономика сегодня вчера в 02:38
Политика

Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
Культура

Сегодня в Казани будет дан старт Году 100-летия ТАССР

Сегодня в Казани состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию Года 100-летия образования Татарской АССР с участием Президента РТ Рустама Минниханова.
Шешминская новь вчера в 01:30
Гаджеты

Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль

Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
3DNews 00:54
Фигурное катание

Алина Загитова выступила перед хоккейным матчем СКА-ЦСКА

В соцсетях появилось видео выступления олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой перед хоккейном матчем СКА-ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Пятый канал вчера в 16:41
Авто

Обновленная Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Ксения Бородина сорвалась на беременную Сашу Черно

Bimru.ru вчера в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное