с чего всё началось

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24». Прогнозируемая инфляция в 2019 году составляет 3,8%, однако фактически она будет меньше.

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Политика Путин призвал не трогать тело Ленина Владимир Путин, президент РФ: «Что касается фигуры Ленина в истории, он был, на мой взгляд, скорее, не государственный деятель а революционер».

Политика Путин заверил в готовности России сохранить транзит газа через Украину Россия хотела бы сохранить транзит газа через Украину, несмотря на то, что маршрут "Северный поток - 2" короче, сказал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Политика Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Политика Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».

Экономика Российские банки на 30% сократили выдачу кредитных карт В ноябре 2019 года российские банки выдали 820 тыс. кредитных карт — это на 30% меньше, чем в ноябре 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Шоу-бизнес Анастасия Вертинская отмечает 75-летие 19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.

Политика Путин прокомментировал импичмент Трампа Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.

Религия Жителям России запретили шить и ругать детей Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.

Общество Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.

Политика Шотландия попросила Лондон о втором референдуме о независимости Первый министр Шотландии Никола Стерджен официально запросила у Лондона право на проведение референдума о независимости в регионе, сообщает ТАСС.

Политика Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".