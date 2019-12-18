Экономика
REGNUMГлава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году
Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24». Прогнозируемая инфляция в 2019 году составляет 3,8%, однако фактически она будет меньше.
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с чего всё началось
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".Газета.Ruвчера в 14:53
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