Экономика

REGNUMREGNUMГлава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24». Прогнозируемая инфляция в 2019 году составляет 3,8%, однако фактически она будет меньше.
Читать в источнике
Комментировать182

Подробнее о событии

В Совфеде объяснили слова главы ПФР о росте пенсий

Национальная служба новостей05:21

Власти ожидают реальный рост пенсий в этом году на 3%

Говорит Москвавчера в 10:05

Глава ПФР пообещал россиянам рост пенсий

URA.Ruвчера в 13:08

Россиянам пообещали рост пенсий

Lenta.ruвчера в 12:17

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Газета.Ruвчера в 14:53

Глава ПФР назвал средний размер пенсии в 2022 году

Rambler News Serviceвчера в 09:51

ПФР прогнозирует, что рост пенсий в 2020 году составит около 3%

ТАССвчера в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 13:09
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Армия и оружие

Войска Хафтара продвигаются к центру Триполи

Военное дело 01:39
Здоровье

Педиатр назвала продукты, которыми нельзя кормить младенцев

Врач-педиатр Татьяна Буцкая перечислила продукты, которыми категорически нельзя кормить младенцев. Младенца нельзя кормить сухим молоком.
Shraibikus News 08:05
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

ToDay News Ufa 17 декабря в 08:26
Общество

Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской

Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.
Красная весна 15:25
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 17:21
Происшествия

Концерт ко Дню чекиста в Кремле состоялся вопреки стрельбе на Лубянке

Концерт по случаю Дня работника органов безопасности, состоявшийся вечером 19 декабря в Государственном Кремлевском дворце, не стали прерывать после того, как находившемуся там президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке.
Lenta.ru 18:20
Общество

В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг

Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Gazeta.SPb 16:16
Политика

Комитет сената США одобрил новые санкции против России

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.
Газета.Ru вчера в 14:09
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Футбол

Самедов стал агентом и рассказал о сложностях профессии

Бывший игрок сборной России Александр Самедов стал футбольным агентом. Об этом он заявил в интервью "Известиям".
Газета.Ru 19:22
Общество

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Российская газета 13:06
Спорт

Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Газета.Ru 17:56
Политика

Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
РИА Новости 15:48
Шоу-бизнес

Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям

Lenta.ru 08:20
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 19:33
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 16 декабря в 18:33
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:34
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна вчера в 15:13
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек, в том числе четверо полицейских, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 19 декабря, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Известия 09:49
Общество

На «кукурузник» начали устанавливать американские двигатели

Коммерсантъ 00:23
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат 08:34
Кино

«Время истекает»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выпустила дебютный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод», премьера которого запланирована на 16 июля 2020 года.
Афиша Daily 12:38
Культура

Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года

Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Работодателям в Приангарье рекомендовали сделать 31 декабря выходным

"Глава региона рекомендовал перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря", - говорится в сообщении правительства Приангарья.
РИА Новости 07:18
Гаджеты

Графический процессор Xbox Series X может оказаться мощнее любого из актуальных GPU Navi

Было высказано предположение, что графический процессор AMD в консоли Xbox Series X будет работать даже с более высокой тактовой частотой, нежели графические процессоры в актуальных видеокартах Radeon RX 5000-й серии.
3DNews 10:53
Баскетбол

«Зенит» обыграл «Фенербахче» и ушел с последнего места Евролиги

Sportbox.RU 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное