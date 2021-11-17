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Глава Пентагона Остин: США обеспокоены учениями России и движением войск на границах

Российский тест противоспутникового оружия и наращивание военной группировки "вблизи Украины" вызывают беспокойство США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. "Мы продолжаем видеть беспокоящее поведение России", - сказал Остин на брифинге.В источнике

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Пентагон: испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность
Коммерсантъ16:54
В Пентагоне раскритиковали противоспутниковые испытания РФ
Национальная служба новостейвчера в 15:18
Глава Пентагона призвал Россию быть ответственной при действиях в космосе
Московский Комсомолецвчера в 15:52
Министр обороны США Остин о действиях РФ у границ Украины: поведение вызывает беспокойство
Lenta.ruвчера в 15:44
Глава Пентагона: испытания противоспутникового оружия России подрывают стабильность в мире
RT на русскомвчера в 15:19
Глава Пентагона Остин: США обеспокоены учениями России и движением войск на границах
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