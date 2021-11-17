Главы МИД Франции и Германии не поддержали тезис о налаживании диалога Киева с Донбассом

Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.