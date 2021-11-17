Российский тест противоспутникового оружия и наращивание военной группировки "вблизи Украины" вызывают беспокойство США, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. "Мы продолжаем видеть беспокоящее поведение России", - сказал Остин на брифинге.В источнике
Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.
Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов.