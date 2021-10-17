РИА НовостиГлава Пентагона Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТОШеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, заявило военное ведомство США.Взгляд.руВ сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.RT на русскомКак сообщается, "Остин встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими".ТАСС5 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил: вступление в объединение Грузии и Украины произойдет, но не в ближайшем будущем.ИзвестияЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВестник КавказаDaily StormГазета.RuФАНЭкономика сегодняРусская ПланетаПрофильИзвестияНовые ИзвестияiReactorНародные новостиRT на русскомLife.ruС чего всё началось Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье посетит Украину, Грузию и Румынию для встречи с главами стран и военнослужащими, сообщается на сайте Пентагона. Коммерсантъ10:31Подробнее о событииПентагон призовет Украину и Грузию к изменениям ради вступления в НАТОВедомости11:07Глава Пентагона Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТОРИА Новости11:00В Грузию прибудет глава ПентагонаВестник Кавказавчера в 10:35Глава Пентагона напомнит Украине и Грузии, что двери НАТО для них открытыRT на русском09:57Глава Пентагона призовет Украину и Грузию выполнить требования НАТОИА Красная Весна11:18Глава Пентагона заявит Украине и Грузии об «открытых дверях в НАТО»Газета.Ru09:59Глава Пентагона призовет власти Украины и Грузии выполнить требования для членства в НАТОТАСС10:09Показать ещёОценить192Поделиться