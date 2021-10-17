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Глава Пентагона Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТО

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, заявило военное ведомство США.
Взгляд.ру
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.
RT на русском
Как сообщается, "Остин встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими".
ТАСС
5 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил: вступление в объединение Грузии и Украины произойдет, но не в ближайшем будущем.
Известия

С чего всё началось

Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье посетит Украину, Грузию и Румынию для встречи с главами стран и военнослужащими, сообщается на сайте
 Пентагона.

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