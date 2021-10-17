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Глава Пентагона Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье посетит Украину, Грузию и Румынию для встречи с главами стран и военнослужащими, сообщается на сайте Пентагона.
Коммерсантъ
Согласно сообщению ведомства, Остин считает, что «дверь в НАТО» открыта и для Грузии, и для Украины.
Lenta.ru
В Пентагоне добавили, что США укрепляют суверенитет стран, «которые находятся на передовом крае российской агрессии».
RT на русском
Как сообщается, "Остин встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими".
ТАСС

С чего всё началось

Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье посетит Украину, Грузию и Румынию для встречи с главами стран и военнослужащими, сообщается на сайте
 Пентагона.

Подробнее о событии

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