РИА НовостиГлава Пентагона Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТОМинистр обороны США Ллойд Остин в воскресенье посетит Украину, Грузию и Румынию для встречи с главами стран и военнослужащими, сообщается на сайте Пентагона.КоммерсантъСогласно сообщению ведомства, Остин считает, что «дверь в НАТО» открыта и для Грузии, и для Украины.Lenta.ruВ Пентагоне добавили, что США укрепляют суверенитет стран, «которые находятся на передовом крае российской агрессии».RT на русскомКак сообщается, "Остин встретится с военными США, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими".ТАССЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейDaily StormГазета.RuФАНЭкономика сегодняРусская ПланетаТелеканал 360°ИзвестияНовые ИзвестияiReactorНародные новостиRT на русскомLife.ruС чего всё началось Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье посетит Украину, Грузию и Румынию для встречи с главами стран и военнослужащими, сообщается на сайте Пентагона. Коммерсантъ10:31Подробнее о событииГлава Пентагона призовет власти Украины и Грузии выполнить требования для членства в НАТОТАСС10:09Глава Пентагона Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТОРИА Новости11:00Глава Пентагона призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТОКоммерсантъ10:31Глава Пентагона заявит об «открытых дверях НАТО» для Украины и ГрузииРБК10:29Министр обороны США Ллойд Остин призовет власти Украины и Грузии к выполнению требований для членства в НАТОЭхо Москвы13:31Глава Пентагона напомнит Украине и Грузии, что двери НАТО для них открытыRT на русском09:57Пентагон заявил, что для Украины и Грузии двери НАТО открытыКомсомольская правда09:44Показать ещёОценить240Поделиться