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Глава Пентагона Остин заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО являются спекуляцией

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Fox News назвал какие-либо разговоры по теме возможного членства Украины в НАТО спекуляцией, подчеркнув, что не собирается обсуждать данную тему, передает РИА Новости.
Lenta.ru
Вопрос членства страны в военном блоке на данный момент не обсуждается.
ФАН
Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не станет отказываться от пунктов в украинской конституции по поводу планов по членству в НАТО.
REGNUM
Канцелярия Альянса также не вносила вступление Украины в повестку дня.
ФАН

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Глава Пентагона Остин заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО являются спекуляцией
Lenta.ru18:41
Пентагон счел обсуждение членства Украины в НАТО спекуляцией
ФАН18:59
Глава Пентагона отказался отвечать на вопрос о принятии Украины в НАТО
REGNUM18:59
Глава Пентагона Остин: разговоры о вступлении Украины в НАТО можно считать спекуляцией
News.ru18:57
Остин отказался говорить о возможном членстве Украины в НАТО
Общественная служба новостей18:45
Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается
ТАСС19:31
Глава Пентагона Остин: говорить о членстве Украины в НАТО было бы спекуляцией
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