Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Fox News назвал какие-либо разговоры по теме возможного членства Украины в НАТО спекуляцией, подчеркнув, что не собирается обсуждать данную тему, передает РИА Новости.
США предлагают награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российских разведслужб, которых американские власти обвиняют в причастности к резонансным кибератакам, сообщил госдепартамент.
Автоконцерн Renault планирует передать долю в "АвтоВАЗе" (68 процентов) Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) с опционом обратного выкупа акций в течение пяти-шести лет, сообщил журналистам министр торговли и промышленности Денис Мантуров.
Американский журналист Томас Лифсон написал в статье для American Thinker, что был шокирован заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о стремлении Соединенных Штатов "ослабить Россию" и поддерживать Киев.