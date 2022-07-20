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Глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе конфликта на Украине

Боевые действия на Украине находятся на решающей стадии и Запад продолжит оказывать Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
РИА Новости
Остин заявил о необходимости неотложной поддержки Украине и добавил, что Вашингтон и союзники продолжат искать способы оказания военной помощи Киеву.
РБК
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ.
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС

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Глава Пентагона Остин заявил о решающем этапе конфликта на Украине
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