Армия и оружие
RT на русскомГлава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном
Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном. «Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец», — заявил он в интервью CNN.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:07, Ашберн
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Политика
Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Политика
Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным
Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык.
Политика
В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Общество
Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев распределил более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения.
Шоу-бизнес
Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети
Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Экономика
Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам
Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Политика
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
Здоровье
Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном
На сегодняшний день сотовый телефон превратился в неотъемлемого спутника нашей жизни.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Гаджеты
ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Культура
Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Футбол
Краневиттер может уйти из «Зенита» в клуб Бекхэма
Футбол
Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.