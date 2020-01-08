Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГлава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном. «Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец», — заявил он в интервью CNN.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Пентагон заверяет, что США не стремятся к войне с Ираном

Московский Комсомолец17:27

Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

RT на русском16:06

Пентагон сообщил о намерении дипломатически решить конфликт с Ираном

Известия15:01

Глава Пентагона: США стремятся к дипломатическому решению конфликта с Ираном

Коммерсантъ15:05

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

РБК14:52

Глава Пентагона объяснил, почему ликвидировали Сулеймани

News.ru13:56

Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

ТАСС13:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:07, Ашберн
Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, подверглась ракетной атаке, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.
Коммерсантъ 18:43
Политика

Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Газета.Ru 08:59
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Политика

Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным

Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык.
Lenta.ru 17:19
Политика

В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Российская газета 17:20
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета 17:25
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Общество

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев распределил более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения.
News.ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 вчера в 05:03
Происшествия

Водителя автобуса арестовали после ДТП с грузовиком под Тюменью

РИА Новости 08:29
Культура

Создатель «Мандалорца» опроверг теорию зрителей о малыше Йоде

Профиль 09:52
Экономика

Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам

Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Твой Континент 04:13
Политика

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
ФедералПресс 05 января в 06:41
Здоровье

Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном

На сегодняшний день сотовый телефон превратился в неотъемлемого спутника нашей жизни.
Катунь 24 02:15
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Ясновидящая Саона в интервью изданию Дни.ру заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег.
Рамблер 14:16
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Гаджеты

ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук

В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Ferra вчера в 18:00
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru 12:42
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
Пятый канал 04:59
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета вчера в 20:42
Кино

Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Москва 24 05 января в 22:19
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости 05 января в 18:12
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС 05:45
Футбол

Краневиттер может уйти из «Зенита» в клуб Бекхэма

Спорт день за днем 14:50
Футбол

Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

РИА Новости 15:31
Общество

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Известия 10:48
Общество

Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56

Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
Известия 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное