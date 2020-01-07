Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном. «Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец», — заявил он в интервью CNN.

Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

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