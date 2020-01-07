Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГлава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном. «Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец», — заявил он в интервью CNN.
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Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

RT на русском16:06

Глава Пентагона: США стремятся к дипломатическому решению конфликта с Ираном

Коммерсантъ15:05

Глава Пентагона заявил, что США намерены положить конец войне с Ираном

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Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

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Глава Пентагона: Мы не собираемся начинать войну с Ираном

Life.ru14:25

Глава Пентагона объяснил, почему ликвидировали Сулеймани

News.ru13:56

Пентагон сообщил о намерении дипломатически решить конфликт с Ираном

Известия15:01
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Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
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Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
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В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики в целом к России.
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Появилось видео запуска ракет по американским объектам в Ираке

Появилось видео запуска иранских ракет по военной базе США 8 января 2020 года.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал попытку объяснить отказ Германии от предоставления военной помощи Киеву.
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Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
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Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Марк Эспер
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