Армия и оружие
Наша версияГлава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии
Военнослужащие США в Сирии оказались зажаты между силами турецкой армии, ведущей операцию против курдских формирований, и сирийскими войсками, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Американские военные попали в ловушку на севере Сирии, оказавшись между турецкими и сирийскими войсками.
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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