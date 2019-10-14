Армия и оружие

Наша версияНаша версияГлава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии

Военнослужащие США в Сирии оказались зажаты между силами турецкой армии, ведущей операцию против курдских формирований, и сирийскими войсками, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Американские военные попали в ловушку на севере Сирии, оказавшись между турецкими и сирийскими войсками.
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с чего всё началось
Военные США, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией, заявил
 глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
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