с чего всё началось

Военнослужащие США в Сирии оказались зажаты между силами турецкой армии, ведущей операцию против курдских формирований, и сирийскими войсками, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Американские военные попали в ловушку на севере Сирии, оказавшись между турецкими и сирийскими войсками.

Глава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии

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