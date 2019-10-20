Армия и оружие
Взгляд.руГлава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про войну в Донбассе
Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила экс-главу государства Петра Порошенко в том, что он врал о реализации Киевом Минских договоренностей, призванных урегулировать вооруженное противостояние на территории Донбасса.
Журналистская правда вчера в 07:28
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы сборной России на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не сбреет усы в случае победы национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Спорт-Экспресс 14:32
Политика
Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Политика
Коломойский заявил о влиянии на партию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что оказывает влияние на лидера фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.
Газета.Ru 11:33
Религия
Реальная угроза: в словах Патриарха прозвучал набат
Сплотиться вокруг традиционных христианских ценностей призывает Патриарх Московский и всея Руси, но в его словах звучит набат: появилась реальная угроза единству православия.
Вести.Ru 14:21
Шоу-бизнес
Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Технологии
В Huawei признали трудности, возникшие из-за американских санкций
Компания Huawei признала, что испытывает негативное влияние от американских санкций.
АБН 13:46
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
Газета.Ru 11:47
Происшествия
Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Газета.Ru 02:45
Политика
Уходящий глава СПЧ планирует заняться преподавательской деятельностью
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который покинет свой пост в ближайшее время, решил заняться преподавательской деятельностью.
News.ru 10:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме
В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.
OAnews 10:49
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
SpeedMe 18 октября в 04:19
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Происшествия
В Барселоне началась очередная акция в поддержку осужденных политиков
Аргументы и Факты 14:30
Футбол
Слуцкий рассказал о зарплате в «Витессе»
Главный тренер арнемского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о зарплате в голландском клубе.
Газета.Ru 13:59
Армия и оружие
В России оценили планы Украины конкурировать в разработке оружия
Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко прокомментировал планы Украины конкурировать с Россией в области разработки оружия.
Взгляд.ру 06:55
Авто
В интернете обсудили, какой бы могла быть «Волга» ГАЗ-24
Носаков приложил руку и к созданию особой вариации «Волги» ГАЗ-24-14, которой так и не суждено было пойти на конвейер.
SpeedMe 05:39
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru 11:57
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 11:28
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29