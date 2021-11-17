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Глава Пентагона: испытания противоспутникового оружия РФ подрывают стратстабильность

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что проведённые Россией испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность.
Национальная служба новостей
Изначально США обвинили русских военных в создании опасности для экипажа МКС, но Минобороны России быстро опровергло обвинения всего одним простым видео.
Царьград
Российские военные во вторник подтвердили, что 15 ноября во время испытаний поразили на орбите недействующий советский спутник "Целина-Д".
Интерфакс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проведённое Министерством обороны России испытание, в ходе которого был поражён недействующий космический аппарат «Целина-Д», не было направлено против кого-либо.
RT на русском

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Глава Пентагона: Испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность
Росбалт17:59
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Глава Пентагона: испытания противоспутникового оружия РФ подрывают стратстабильность
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Пентагон: испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность
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