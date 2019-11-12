Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.

с чего всё началось

Глава Пентагона Марк Эспер на нескольких языках, включая русский, дал ответ на вопросы журналистов относительно импичмента президента США Дональда Трампа. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.

Глава Пентагона на русском ответил на вопрос об импичменте Трампа

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