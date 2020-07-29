Армия и оружие
ТАСССША выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тыс. своих военнослужащих, около 5,6 тыс. из них останутся в Европе, примерно 6,4 тыс. возвращаются на родину. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер, выступая перед журналистами в Пентагоне.
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Политика
Минск уведомил посольство России о задержании 32 россиян
Белорусский МИД официально уведомил российское посольство в Минске о задержании в республике 32 граждан России, сообщает диппредставительство в Twitter.
Rambler News Service 12:53
Общество
Bloomberg: снижение рождаемости ставит под угрозу экономику США
Снижение рождаемости на фоне последствий пандемии новой коронавирусной инфекции может стать угрозой для американской экономики, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:04
Армия и оружие
На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
Политика
Лукашенко проводил совещание Совбеза с катетером в руке
Московский Комсомолец 15:39
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Общество
Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.
BFM.ru 14:51
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
Власти Белоруссии задержали российского политтехнолога Виталия Шклярова, сообщает телеканал ОНТ.
ИжевскИнфо.РУ 16:04
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY.
РБК 13:31
Кино
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru вчера в 08:41
Политика
МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске
Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.
Lenta.ru 16:36
Футбол
Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:21
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Футбол
Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».
REGNUM 13:14
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Экономика
Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес
В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.
ТАСС 16:03
Политика
Польша заявила о проблемах у России из-за C-400
Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24.
Live24 05:29
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
Политика
Белорусский телеканал показал паспорта задержанных под Минском россиян
Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" показал в эфире (с 6:00) фото паспортов задержанных под Минском россиян, судя по изображению, некоторые из задержанных являются выходцами с Украины.
РИА Новости 16:37
Футбол
«Брентфорд» вышел в финал плей-офф за право играть в АПЛ
"Брентфорд" вышел в финал плей-офф за право играть в Английской премьер-лиге (АПЛ), обыграв по сумме двух матчей "Суонси".
Газета.Ru 16:58