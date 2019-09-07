Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
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с чего всё началось

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости05:53

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Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

РИА Новости05:53

США посоветовали России «вести себя как нормальная страна»

URA.Ru07:07

Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»

Известия06:20

США хотят, чтобы Россия стала «более нормальной» страной

Вести.Ru07:08

В Пентагоне озвучили требования к РФ для совместной работы с США

РЕН ТВ10:22

Глава Пентагона назвал требования к Москве для совместной работы с Вашингтоном

Газета.Ru09:02

Пентагон посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

Lenta.ru10:21
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Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия 08:51
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика

Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха

Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Политика

США поприветствовали обмен между Россией и Украиной

США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Культура

Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы

CyberSport.ru 06:01
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Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза

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Крымская газета 05 сентября в 07:01
Политика

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Политика

Кто вернулся из России на Украину

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Футбол

Шотландия — Россия 1:2

В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.
Нева Спорт вчера в 14:45
Политика

Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35»

Эхо Москвы 11:00
Наука

Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека

В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
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Общество

Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

РБК 11:28
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Космос

Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу

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Футбол

Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение в «Ахмат»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прокомментировали приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова в команду "Ахмат".
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Хабиб и Порье сразятся за титул чемпиона мира UFC

Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
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Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
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Автоспорт

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В течение второй половины XX века разложения в сумму трех кубов были найдены почти для всех искомых чисел меньше 100.
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Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
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Экономика

Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет

Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
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Четыре человека погибли при наезде машины на тротуар в Берлине

РБК вчера в 16:40
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

РБК вчера в 21:25
Армия и оружие

Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»

Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
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Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

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Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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