Политика
РИА НовостиГлава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
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с чего всё началось
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.РИА Новости05:53
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Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха
Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Политика
США поприветствовали обмен между Россией и Украиной
США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Культура
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
CyberSport.ru 06:01
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
В Глазго стартовал матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии.
Нева Спорт вчера в 14:45
Наука
Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека
В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.
Родной город вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет, что женился на «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной, сообщают "Известия".
Sputnik Кыргызстан 08:46
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Космос
Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу
Южный Федеральный 03:30
Футбол
Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение в «Ахмат»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прокомментировали приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова в команду "Ахмат".
РИА Новости 10:53
Единоборства
Хабиб и Порье сразятся за титул чемпиона мира UFC
Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
ProUfu.ru 10:20
Политика
Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru вчера в 10:56
Наука
42 наконец-то разложили на три куба
В течение второй половины XX века разложения в сумму трех кубов были найдены почти для всех искомых чисел меньше 100.
N+1 вчера в 12:26
Футбол
Михайлович пропустит матч c «Брешией» из-за второго курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура Серии А с «Брешией».
Sports.ru 09:40
Экономика
Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет
Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
АБН 08:47
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru вчера в 08:00
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10