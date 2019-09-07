Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

с чего всё началось

Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

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Политика США поприветствовали обмен между Россией и Украиной США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.

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