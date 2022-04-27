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Глава Пентагона не верит, что конфликт на Украине приведет к применению ядерного оружия

Министр обороны США Ллойд Остин не верит, что ситуация на Украине приведет к ядерному конфликту.
Коммерсантъ
Остин также назвал опасными высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно вероятности ядерной войны.
ТАСС
Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что никаких оснований для перерастания текущего украинского конфликта в ядерный нет.
Комсомольская правда
Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале напомнил, что в январе "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН сделала заявление о недопустимости ядерной войны.
ТАСС

Подробнее о событии

Глава Пентагона не верит в возможность ядерной войны из-за ситуации на Украине
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