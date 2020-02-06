Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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