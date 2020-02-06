Политика
РБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Здоровье
Названы ошибки за завтраком, которые не позволяют похудеть
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Экономика
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Политика
СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с пневмонией
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb
Культура
Настя Рыбка приняла участие в реалити-шоу «Последний герой»
Показ шоу пройдет на телеканале "ТВ-3". В настоящее время в проекте принимают участие две команды по восемь человек.
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Игры
Релиз The Outer Worlds на Nintendo Switch отложили из-за коронавируса
Не успела Take-Two объявить о выходе The Outer Worlds на Nintendo Switch в марте, как релиз пришлось отложить.
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Хабаровская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Общество
В Петербурге откроют новую станцию метро в 2022 году
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Общество
Посол в Анкаре назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции
Более 150 граждан РФ погибли в прошлом году на средиземноморских курортах Турции и 31 - в стамбульском консульском округе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Наука
Собачье лекарство помогает онкологическому больному
Некоторые лекарства широкого спектра могут иметь воздействие на опухоль, однако значительно более слабое по сравнению с лекарствами, которые специально разработаны для терапии онкологических заболеваний.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Общество
Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Происшествия