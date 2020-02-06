Политика

РБКРБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

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США обвинили Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

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Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

ТАССвчера в 11:32
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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

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Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
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Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

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РБК вчера в 16:01
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ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
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СМИ узнали об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»

Ранее США обвиняли «Роснефть» в покупке топлива у государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в обход наложенных на нее санкций.
РБК вчера в 16:56
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Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Газета.Ru 01:27
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В США испытали корректируемые снаряды, поражающие подвижные цели

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У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
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Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
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Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

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Россия вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb

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Настя Рыбка приняла участие в реалити-шоу «Последний герой»

Показ шоу пройдет на телеканале "ТВ-3". В настоящее время в проекте принимают участие две команды по восемь человек.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
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Релиз The Outer Worlds на Nintendo Switch отложили из-за коронавируса

Не успела Take-Two объявить о выходе The Outer Worlds на Nintendo Switch в марте, как релиз пришлось отложить.
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В Хабаровске введут масочный режим

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В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
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Более 150 граждан РФ погибли в прошлом году на средиземноморских курортах Турции и 31 - в стамбульском консульском округе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
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Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

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Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
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