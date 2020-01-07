Армия и оружие
ТК ЗвездаГлава Пентагона опроверг вывод войск США из Ирака
Ранее сообщалось, что в ближайшее время силы международной коалиции во главе с США будут передислоцированы из уважения к суверенитету Ирака. В ВС США заявили, что письмо о выводе американских войск из Ирака было «ошибкой», войска из Ирака не уходят.
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Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка.
— Марк Эспер, американский политикПятый канал вчера в 17:52
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