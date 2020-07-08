Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 129

Общество СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ». 68

Экономика Стоимость мобильной связи продолжит расти Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%. 54

Финансы Сбербанк в I полугодии увеличил объем выдачи кредитов гражданам Кредиты гражданам страны увеличились с 7,244 триллиона рублей на 1 января до 7,533 трлн рублей.

Политика Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.

Политика Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung. 63

Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 86

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K

Происшествия Дело об избиении историка Назарова направили в суд Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.