Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
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Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Газета.Ru03:03

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБКвчера в 22:21

Пентагон отчитался об успешном сдерживании России

Коммерсантъвчера в 21:24

В Пентагоне заявили об успешном сдерживании России и Китая в течение последнего года

ТАССвчера в 21:55

Пентагон отчитался об успешном «сдерживании» России

Lenta.ruвчера в 21:32

Глава Пентагона отчитался об «успешном сдерживании» России

Известиявчера в 21:58

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

РИА Новостивчера в 21:00
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
1,7K
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
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Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
5
Общество

ВОЗ прокомментировала вероятную передачу коронавируса по воздуху

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали гипотезу о передаче коронавируса по воздуху.
Lenta.ru вчера в 12:45
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Политика

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 17:11
539
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Игры

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет в сентябре

Srnsk вчера в 20:24
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Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
2
Экономика

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
Коммерсантъ вчера в 18:45
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Финансы

Сбербанк в I полугодии увеличил объем выдачи кредитов гражданам

Кредиты гражданам страны увеличились с 7,244 триллиона рублей на 1 января до 7,533 трлн рублей.
Известия 03:23
Политика

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Политика

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
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Общество

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентов

В Москве еще 1 195 пациентов, ранее зараженных коронавирусной инфекцией, смогли полностью вылечиться от заболевания и выписались из клиник.
Комсомольская правда 02:18
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
7
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
36
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
7
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
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Космос

Ученый РАН назвал способ защиты от радиации на Луне и Марсе

Люди смогут защититься от радиации на Луне и Марсе, если построят жилища на глубине около метра.
iReactor 03:34
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Спорт

Двукратный чемпион мира сноубордист Пуллин утонул у берегов Австралии

РИА Новости 01:58
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
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Наука

Ученые раскрыли, чем поздний сон опасен для подростков

Evo-rus.com 01:32
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Происшествия

Дело об избиении историка Назарова направили в суд

Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Футбол

У Селихова в поезде украли ботинки

Голкипер "Спартака" Александр Селихов стал жертвой злоумышленников в поезде.
Soccer.ru 03:24
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Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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