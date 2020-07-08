Политика
РИА НовостиГлава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
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Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
Общество
ВОЗ прокомментировала вероятную передачу коронавируса по воздуху
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали гипотезу о передаче коронавируса по воздуху.
Lenta.ru вчера в 12:45
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 17:11
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Игры
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет в сентябре
Srnsk вчера в 20:24
Общество
СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ
Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Экономика
Стоимость мобильной связи продолжит расти
Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
Коммерсантъ вчера в 18:45
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Финансы
Сбербанк в I полугодии увеличил объем выдачи кредитов гражданам
Кредиты гражданам страны увеличились с 7,244 триллиона рублей на 1 января до 7,533 трлн рублей.
Известия 03:23
Политика
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию
Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
Общество
В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентов
В Москве еще 1 195 пациентов, ранее зараженных коронавирусной инфекцией, смогли полностью вылечиться от заболевания и выписались из клиник.
Комсомольская правда 02:18
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 86 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:42
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Космос
Ученый РАН назвал способ защиты от радиации на Луне и Марсе
Люди смогут защититься от радиации на Луне и Марсе, если построят жилища на глубине около метра.
iReactor 03:34
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
Наука
Ученые раскрыли, чем поздний сон опасен для подростков
Evo-rus.com 01:32
Происшествия
Дело об избиении историка Назарова направили в суд
Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении известного московского историка Владислава Назарова, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
РИА Новости 03:15
Футбол
У Селихова в поезде украли ботинки
Голкипер "Спартака" Александр Селихов стал жертвой злоумышленников в поезде.
Soccer.ru 03:24