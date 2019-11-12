Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.

с чего всё началось

Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости».

Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

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