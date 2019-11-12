Политика
РИА НовостиГлава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.
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с чего всё началось
Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, пытаясь ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.РИА Новости11:42
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Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Политика
Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США
Ранее информацию о выдаче Буркова Соединенным Штатам передавал телеканал 12 News.
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Культуромания 12:41
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Филипп Киркоров почтил память покойной Людмилы Гурченко, возложив цветы на ее могилу в Москве.
Актуальные Новости 07:27
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro получили новую глобальную версию EMUI 10
Пару дней назад компания Huawei начала распространять стабильную версию своей фирменной оболочки EMUI 10 на базе операционной системы Android 10 для флагманских камерофонов Huawei P30 и Huawei P30 Pro, однако речь пока что идет о китайских смартфонах.
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Общество
«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 04:00
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Хоккей
«Локомотив» одолел «Сибирь» в матче КХЛ
РИА Новости 13:31
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
AutoNews 01:56
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
REGNUM 05:43
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
News.ru 02:37
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском 04:44
Общество
Apple Card подозревают в сексизме и дискриминации
Создателей Apple Card подозревают в гендерной дискриминации.
OAnews вчера в 08:51
Общество
Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра
Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
Ведомости 11:00
Культура
Шнуров раскритиковал фильм Дудя про Колыму
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал документальный фильм блогера Юрия Дудя «Колыма – родин наших страхов».
Профиль вчера в 06:22
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 08:14
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на Восточном
Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 05:22
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Технологии
Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра
Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
3DNews вчера в 08:25
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Общество
Медведев в поезде провел совещание о планах РЖД
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное финансовому плану и инвестпрограмме РЖД на 2020 и 2021–2022 годы, в поезде Новосибирск—Барнаул.
Коммерсантъ 06:55
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Политика
Анкара вышлет из страны иностранных террористов
Анкара ранее критиковала европейские государства за то, что они не готовы принять граждан своих стран, воевавших на стороне террористов.
Российская газета вчера в 07:16