Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.

с чего всё началось

В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

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