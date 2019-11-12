Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.
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с чего всё началось

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости11:42

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Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

Известия13:36

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос по делу об импичменте Трампа

Lenta.ru12:34

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Газета.Ru14:10

Глава Пентагона на русском ответил на вопрос об импичменте Трампа

РБК13:13

Глава Пентагона ответил журналисту русским словом

RT на русском12:06

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Московский Комсомолец11:56

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

РИА Новости11:42
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 21:16, Вашингтон
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