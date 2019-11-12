Политика
РИА НовостиГлава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.
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с чего всё началось
Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.РИА Новости11:42
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