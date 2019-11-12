Политика
РИА НовостиГлава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.
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с чего всё началось
Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, пытаясь ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.РИА Новости11:42
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Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
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Происшествия
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Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.
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"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Гаджеты
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Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Интернет
Facebook запускает сервис онлайн-платежей
Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Общество
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Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Политика
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла
Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».
Футбол
Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Как заявил Кассано, Роналду грозит дисквалификация сроком на два года, если подтвердится, что португалец проигнорировал допинг-контроль.