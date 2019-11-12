Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

В ходе общения министра с представителями СМИ речь зашла о показаниях подполковника Александра Виндмана, которые тот дал в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Журналисты несколько раз спросили, не будет ли руководство Пентагона мстить офицеру.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер был вынужден проявить минимальное знание русского языка, когда пытался ответить на вопросы американских журналистов по теме импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости11:42

Подробнее о событии

Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

Известия13:36

Глава Пентагона на русском ответил на вопрос об импичменте Трампа

РБК13:13

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

РИА Новости11:42

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос по делу об импичменте Трампа

Lenta.ru12:34

Глава Пентагона ответил журналисту русским словом

RT на русском12:06

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Московский Комсомолец11:56

Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Газета.Ru14:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:45, Вашингтон
Происшествия

В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9

В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 20:59
Происшествия

В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
Интерфакс 04:08
Политика

Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400

Президент США Дональд Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и вариант разрешения ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем.
Lenta.ru 22:21
Хоккей

«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия 14:32
Армия и оружие

Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии

Известия 10 ноября в 22:25
Игры

Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

Дни24 вчера в 10:21
Теннис

Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС Спорт 18:02
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Здоровье

В Амурской области выявили бешенство у коров

Первый случай обнаружения бешенства за многие годы произошел в Амурской области в ноябре 2018 года у домашней коровы в Михайловском районе.
ТАСС 21:16
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Авто

Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7

Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7. Автомобиль позиционируется как модель 2020 модельного года и будет отличаться от предшественника измененной внешностью в соответствии с фирменной стилистикой марки.
Tvoe-avto.com вчера в 16:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки

Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
iReactor вчера в 22:14
Общество

Greenpeace предложил Минприроды запретить влажные салфетки

Международная экологическая организация Greenpeace направила к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой запретить изготовление одноразового пластика, в том числе пакетов-майек, ватных палочек и трубочек для напитков.
Газета.Ru 06:36
Футбол

Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском 12:17
Политика

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском 22:38
Армия и оружие

Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй

Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
REGNUM 00:47
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Авто

АвтоВАЗ назвал цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Космос

NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы

От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science вчера в 08:08
Игры

Инсайдерская информация утверждает: ремастер Diablo II будет отменен

Пользователь с ником Gorelight оказался прав, в слитой несколько месяцев назад им информации касаемо планов Blizzard на франшизу Diablo.
Vevby.ru 14:08
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Общество

До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

Отмечается, что если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Интерфакс 18:29
Политика

Бывший президент Боливии Эво Моралес направляется в Мексику

Эхо Москвы 06:07
Музыка

Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России

Известия вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке

Культуромания 00:13
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 09:35
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное