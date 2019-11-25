Политика

ТАССТАССWP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС

Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.
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Дональд Трамп
Поэтому служба министра Военно-Морского Флота Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность. Эдди уйдет в отставку мирно со всеми своими почестями, которые он заслужил...
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс 19:00

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Трамп выдвинет кандидатуру посла в Норвегии на пост министра ВМС США

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Газета.Ru19:18

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WP: в Пентагоне намерены уволить главу ВМС США

RT на русском19:08
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Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
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ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Коммерсантъ Екатеринбург 09:55
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Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов

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Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
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Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
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Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

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Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
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Полина Гагарина поймала Дмитрия Нагиева на развязном поведении

В первом поединке Полина Гагарина представила Лилию Вельтман и Ольгу Уразгалиеву. После исполнения песни девушки обнялись на сцене.
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Культура

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

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Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену

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Хотя базовый iPhone 12 и сможет работать в сетях пятого поколения, частота принимаемого сигнала может быть ограничена 6 ГГц.
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Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

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