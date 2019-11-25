Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать2
Дональд Трамп
Поэтому служба министра Военно-Морского Флота Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность. Эдди уйдет в отставку мирно со всеми своими почестями, которые он заслужил...
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнтерфакс вчера в 19:00

Подробнее о событии

Трамп сообщил об отставке главы ВМС США

RT на русскомвчера в 22:38

Трамп сообщил об отставке главы ВМС США

РИА Новостивчера в 18:55

Посол США в Норвегии будет назначен новым министром ВМС США

Интерфаксвчера в 19:00

Глава Пентагона попросил отставки министра ВМС Спенсера

Коммерсантъвчера в 18:43

Трамп подтвердил, что выдвигает кандидатуру посла США в Норвегии на должность министра ВМС

ТАССвчера в 19:24

Трамп подтвердил отставку министра ВМС США

Газета.Ruвчера в 19:18

Трамп заявил о планах выдвинуть на пост главы ВМС посла США в Норвегии

РБКвчера в 21:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 22 ноября в 03:15
Авто

Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом

Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Crypto-News 22 ноября в 02:55
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Наука

В Японии научились определять наличие 13 видов рака по капле крови

В Японии ученые научились с точностью до 99 процентов определять наличие 13 видов рака по капле крови.
Ugpressa.ru вчера в 23:37
Политика

США обвинили Украину во вмешательстве в выборы

Украина пыталась сорвать президентские выборы в США в 2016 году. С такими обвинениями выступили сразу два американских конгрессмена.
РЕН ТВ 01:48
Общество

Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии

В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Национальная служба новостей вчера в 06:43
Политика

Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией

Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
РИА Новости 01:24
Политика

Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой Народной Республике Эдуард Матюха оказался шпионом.
REGNUM 00:17
Политика

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.
Российская газета 01:44
Музыка

Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»

В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
Piter.tv 23 ноября в 13:38
Общество

Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, отметив её вклад в развитие филологии и сохранение русского языка.
RT на русском вчера в 15:56
Авто

Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России

Правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

Lenta.ru 00:14
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей 23 ноября в 04:52
Общество

В России начинается масштабная распродажа

Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг в понедельник начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции "Черная пятница", которая начнется в ночь с четверга на пятницу.
ТАСС вчера в 16:07
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье

Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
RT на русском 01:20
Спорт

Биатлонистка Сорокина предложила разогнать сборную России

Нева Спорт 01:38
Общество

Синоптики предупредили об «атмосферной впадине» в России

Со второй половины недели атмосферное давление резко понизится, что будет напоминать «атмосферную впадину».
BFM.ru вчера в 23:01
Политика

Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
РБК вчера в 15:32
Здоровье

В Лабинском районе построен офис врача общей практики

В ведомстве добавили, что до конца года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет построено еще два офиса врачей общей практики.
Администрация Краснодарского края 01:39
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° вчера в 11:52
Футбол

Бывшего игрока сборной Украины Федецкого обвинили в попытке подкупа судьи

Экс-вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о неприятном инциденте с участием бывшего игрока сборной Украины Артема Федецкого.
NewInform вчера в 18:05
Экономика

«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия 23 ноября в 17:45
Экономика

Стало известно, сколько россияне хранят на депозитах

Примерно 200 тысяч рублей - столько россияне хранят в среднем на депозите в банке. Фактически это деньги "на черный день".
Газета.Ru 01:40
Общество

Эксперты назвали профессии с большой конкуренцией на рынке труда

Самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди представителей творческих профессий, в том числе актеров и музыкантов.
Известия вчера в 23:24
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное