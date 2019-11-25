Поэтому служба министра Военно-Морского Флота Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и преданность. Эдди уйдет в отставку мирно со всеми своими почестями, которые он заслужил...

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.

Политика США обвинили Украину во вмешательстве в выборы Украина пыталась сорвать президентские выборы в США в 2016 году. С такими обвинениями выступили сразу два американских конгрессмена.

Общество Состав «группы отравителей ГРУ» обнародован в Болгарии В «группу отравителей ГРУ» включены Сергей Федотов (настоящее имя, по утверждению расследователей, — Денис Сергеев), Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Николай Кононихин (Николай Ежов), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).

Политика Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.

Политика Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости.

Музыка Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса» В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".

Общество Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, отметив её вклад в развитие филологии и сохранение русского языка.

Общество В России начинается масштабная распродажа Российские магазины и интернет-площадки по продаже товаров и услуг в понедельник начинают ежегодную масштабную распродажу в рамках международной акции "Черная пятница", которая начнется в ночь с четверга на пятницу.

Происшествия Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Политика Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.

Здоровье В Лабинском районе построен офис врача общей практики В ведомстве добавили, что до конца года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет построено еще два офиса врачей общей практики.

Культура Умер украинский актер Давид Бабаев Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».

Экономика «Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.