Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

с чего всё началось

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение. «Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна», — заявил он (цитата по Liberation).

Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

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