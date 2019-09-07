Политика

ИзвестияИзвестияГлава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»

В российском МИДе слова Макрона назвали «разворотом в сторону здравого смысла» и отметили пагубность политики изоляции какой-либо страны. 20 августа Эммануэль Макрон выразил уверенность в европейском будущем России, заявив, что Европа «простирается от Лиссабона до Владивостока».
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Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

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