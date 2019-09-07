Политика
RT на русскомГлава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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с чего всё началось
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.РИА Новости05:53
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика
Самолеты с участниками обмена вылетели из Москвы и Киева
Самолеты с подлежащими обмену россиянами вылетели из киевского аэропорта Борисполь в Москву.
Известия 05:17
Происшествия
В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе
В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Происшествия
МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
Mossovetinfo.ru – В Подмосковье совершено нападение на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Моссовет вчера в 05:29
Экономика
Китай продолжает наращивать расходы на научные исследования и разработки
В течение трёх лет подряд расходы Китая на НИОКР показывают двухзначные темпы роста, и по этому показателю страна вышла на устойчивое второе место в мире, сообщил высокопоставленный сотрудник ГСУ Ли Инь, отметив, что по интенсивности исследований и разработок Китая пока отстает от США и Японии.
REGNUM 13:19
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Единоборства
Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя
Sportbox.RU 17:37
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Политика
Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
РИА Новости 11:20
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
Зеленский рассказал, как будет происходить разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа.
iReactor 07:05
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м
Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".
Аргументы и Факты 14:39
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Теннис
С. Уильямс: Андрееску провела невероятный матч и заслужила победу
Андрееску провела невероятный матч.
Чемпионат 18:55
Наука
Нейросеть теперь видит зеркала в кадре
Goroday.ru вчера в 19:08
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Общество
Греф заявил о понижении ответственности людей из-за школьных экзаменов
Школьные экзамены снижают ответственность людей и не готовят к реальной жизни, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает «РИА Новости».
РБК 08:24
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.
РБК 18:40