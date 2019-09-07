Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

с чего всё началось

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

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