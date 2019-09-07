Политика

RT на русскомRT на русскомГлава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
Читать в источнике
Комментировать526
с чего всё началось

В Пентагоне призвали Россию вести себя «как нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости05:53

Подробнее о событии

В Пентагоне призвали Россию вести себя «как нормальная страна»

РИА Новости05:53

США посоветовали России «вести себя как нормальная страна»

URA.Ru07:07

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

RT на русском10:38

Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»

Известия06:20

США хотят, чтобы Россия стала «более нормальной» страной

Вести.Ru07:08

Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

РБК12:49

Пентагон посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

Lenta.ru10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:19, Вашингтон
Теннис

Первый канал покажет финал US Open между Медведевым и Надалем

Sports.ru 14:55
Политика

Единый день голосования начался в Хабаровском крае

REGNUM 18:46
Единоборства

Кадыров прибыл в Абу-Даби на бой Нурмагомедова и Порье

РБК 13:50
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Происшествия

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика

Самолеты с участниками обмена вылетели из Москвы и Киева

Самолеты с подлежащими обмену россиянами вылетели из киевского аэропорта Борисполь в Москву.
Известия 05:17
Происшествия

В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе

В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.
9111.ru 10:02
Происшествия

МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Mossovetinfo.ru – В Подмосковье совершено нападение на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Моссовет вчера в 05:29
Экономика

Китай продолжает наращивать расходы на научные исследования и разработки

В течение трёх лет подряд расходы Китая на НИОКР показывают двухзначные темпы роста, и по этому показателю страна вышла на устойчивое второе место в мире, сообщил высокопоставленный сотрудник ГСУ Ли Инь, отметив, что по интенсивности исследований и разработок Китая пока отстает от США и Японии.
REGNUM 13:19
Политика

В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду

Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Общество

В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей

В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Единоборства

Нурмагомедов снова выпрыгнул из клетки по окончании боя

Sportbox.RU 17:37
Религия

Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Политика

Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
РИА Новости 11:20
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Коммерсантъ 10:35
Киберспорт

9 минут геймплея PlanetSide Arena: джетпаки, квадроциклы и танковые бои

Игромания.ру 13:10
Политика

Зеленский рассказал, как будет происходить разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа.
iReactor 07:05
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м

Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".
Аргументы и Факты 14:39
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика

Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Теннис

С. Уильямс: Андрееску провела невероятный матч и заслужила победу

Андрееску провела невероятный матч.
Чемпионат 18:55
Наука

Нейросеть теперь видит зеркала в кадре

Goroday.ru вчера в 19:08
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Политика

В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Общество

Греф заявил о понижении ответственности людей из-за школьных экзаменов

Школьные экзамены снижают ответственность людей и не готовят к реальной жизни, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает «РИА Новости».
РБК 08:24
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика

Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.
РБК 18:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное