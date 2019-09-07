Политика

RT на русскомRT на русскомГлава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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с чего всё началось

В Пентагоне призвали Россию вести себя «как нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости05:53

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В Пентагоне призвали Россию вести себя «как нормальная страна»

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URA.Ru07:07

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

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Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»

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Пентагон посоветовал России вести себя «как нормальная страна»

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Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
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Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
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Получилась тренировка с повышенной нагрузкой.
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Сегодня, 7 сентября, в Китае прошёл матч второго тура второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в квартете L, в котором сборная Франции встретилась с командой Литвы.
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На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43

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